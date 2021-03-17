«Динамо Санкт-Петербург» уступил «Нефтянику» со счетом 3:4

16 марта в рамках 1/4 финала ВХЛ состоялась третья встреча «Динамо Санкт-Петербург» и альметьевского «Нефтяника». В напряженной борьбе на домашней площадке петербуржцы уступили соперникам со счетом 3:4.

Матч начался с минуты молчания в память скончавшегося накануне защитника «Динамо Санкт-Петербург» Тимура Файзутдинова.

Счет на пятой минуте открыл «динамовец» Артур Гаврус с передачи Максима Джиошвили, «Нефтяник» вскоре сравнял его благодаря Ленару Мансурову. Затем в комбинации с Дмитрием Сидляровым и Артуром Гаврусом шайбу в ворота «Нефтяника» забросил Даниил Жарков. С таким счетом команды ушли на перерыв.

Второй тайм начался со стремительной атаки «Нефтяника», в результате которой уже на первой минуте счет сравнялся благодаря броску Даниэля Насыбуллина. Далее новый гол альметьевцам обеспечил забросил Владимир Пешехонов, и меньше чем через минуту гости забросили свою четвертую шайбу за авторством Артура Болтанова. После долгого штурма ворот гостей Жаркову при поддержке Гавруса и Комаристого удалось забить третий гол, но сравнять счет до финального свистка «динамовцам не удалось».

Сегодня в 19.30 состоится новая встреча «Динамо Санкт-Петербурга» и «Нефтяника».