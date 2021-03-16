Скончался защитник МХК «Динамо Санкт-Петербург» Тимур Файзутдинов

19-летний хоккеист Тимур Файзутдинов умер, не приходя в сознание, в одной из больниц Ярославля. Причиной стала травма, полученная в матче с «Локомотивом».

Об этом сообщили представители «Динамо Санкт-Петербурга» на официальной странице клуба «Вконтакте». Тимур Файзутдинов получил тяжелую травму головы от шайбы в матче с ярославльским «Локомотивом» 12 марта, с которой в бессознательном состоянии был госпитализирован.

«Сегодняшний матч четвертьфинала ВХЛ «Динамо Санкт-Петербург» — «Нефтяник», пройдёт в память о нашем игроке и начнётся с минуты молчания. Матчи МХЛ 16 и 17 марта, матчи КХЛ 17 и 18 марта также начнутся с минуты молчания в память о Тимуре», — говорится в сообщении клуба.