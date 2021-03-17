Инициативный разговор

Депутаты заксобрания Пермского края и представители муниципалитетов обсудили с вице-премьером регионального правительства, министром территориального развития Александром Борисовым критерии оценки проектов инициативного бюджетирования. Ранее эта тема обсуждалась на февральском заседании фракции «Единая Россия» и вызвала ряд вопросов и предложений от депутатов. В итоге фракция решила, что проблему следует обсудить на отдельном совещании.

Закон «О реализации проектов инициативного бюджетирования в Пермском крае» был принят Законодательным собранием в 2016 году. Инициативное бюджетирование дает жителям возможность прямого, непосредственного участия в определении приоритетных проблем местного значения и распределении части бюджетных средств, а также участия в общественном контроле реализации проектов.

Финансирование проектов предусматривает несколько источников: средства бюджета Пермского края, местного бюджета, денежные средства населения муниципального образования, а также средства индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Отбор проектов осуществляется путем конкурса: сначала на уровне муниципалитета, затем на уровне Пермского края.

По словам Александра Борисова, сейчас для отбора проектов существуют семь универсальных критериев, а также два дополнительных (один из них – для проектов ТОС). «Исходя из практики, можно сказать, что все критерии абсолютно выполнили. Качество документации из года в год улучшается, а проекты становятся более конкурентоспособными. Жителям интересна эта мера поддержки, они научились готовить проекты на высоком уровне и взаимодействовать с органами местного самоуправления, добиваться содействия чиновников», – отметил министр.

Однако в министерстве столкнулись с проблемой: предусмотренного в бюджете финансирования не хватает на все проекты, набравшие максимальное количество баллов. «В связи с этим проекты оценивались по дополнительному критерию, в соответствии с которым учитывается непосредственный финансовый вклад населения. Учитывалось до 15-20 знаков после запятой. При этом разница между проектами с одинаковой стоимостью незначительная – около 18 руб. Предлагаю обсудить, какой еще критерий можно использовать», – обозначил проблему Александр Борисов и добавил: «Сейчас при формировании проектов соревнуются уже не социальные инициативы, а математики, которые оформляют документацию и могут правильно посчитать итоговый результат, чтобы проект набрал максимальное количество баллов. Думаю, это не совсем правильно».

Исполняющий обязанности председателя Совета муниципальных образований Пермского края, глава Добрянского городского округа Константин Лызов отметил, что муниципалитеты заинтересованы в «понятных и доступных для всех правилах игры».

Председатель комитета заксобрания по социальной политике Сергей Клепцин поинтересовался, учитываются ли при отборе проектов сроки полезного использования.

«Ранее такой критерий был, сейчас нет, так как он достаточно сложный: можно даже хорошую вещь, с сертификатом соответствия, за один год сломать», – ответил Александр Борисов.

Депутат Вагаршак Сарксян спросил, можно ли снизить значение финансового критерия.

«Необходимо увеличивать объем финансирования на данные цели из краевого бюджета. Либо увеличить долю со стороны муниципалитетов. Это позволит увеличить количество проектов-победителей, не увеличивая финансовую нагрузку на население. Если мы сделаем все это, то большинство участников конкурса, подготовивших качественные документы, смогут победить и получить субсидии, – предложил Александр Борисов. – Чем больше инициатив граждан будут реализованы в территориях, тем приятнее нам будет работать».

Господин Сарксян в ответ предложил установить квоту для каждого муниципалитета. «Например, Березникам дать десять проектов, Перми – двадцать, а Кудымкару хотя бы два. А то люди здесь за пять лет ни разу не выигрывали!» – пояснил депутат.

Александр Борисов отметил, что финансирование распределяется на конкурсной основе. «Максимум, что нам удалось сделать в рамках бюджетного законодательства – определить количественные и финансовые критерии для отдельных муниципальных образований, чтобы не позволить одному муниципалитету забрать все выделенные на проекты деньги. Такое ограничение сейчас есть, и формируется оно исходя из количества населенных пунктов», – отметил министр. «Конечно, если вдруг депутаты решат, что конкурсные процедуры нам не нужны, а нужна еще одна субсидия, то будем отрабатывать этот вариант. Но изначально это задумывалось как конкурс, поэтому территории должны соревноваться в равных условиях. Согласен, у территорий разный потенциал, но по тем территориям, которые, к сожалению, не выигрывали несколько лет подряд, будем работать более активно: проводить семинары, встречи. Будем считать, что это, в том числе, наша недоработка, будем исправляться», – добавил господин Борисов.

Депутат Сергей Ветошкин отметил, что, в условиях сокращения доходной части муниципальных бюджетов, увеличивать долю софинансирования с их стороны было бы некорректно. «Может, лучше предусмотреть увеличение расходов краевого бюджета на эти цели?» – предложил депутат.

Руководитель комитета по бюджету Елена Зырянова отметила, что на данный момент непонятно, по каким критериям можно оценить инициативность граждан. «Закон превратился в конкуренцию административных команд, – заявила депутат. – Мы не можем сказать, что ведущими в этом процессе являются граждане. К сожалению, они до сих пор ведомые. Мы их поднимаем, постоянно стимулируем, строим, контролируем». Елена Зырянова предложила убрать отдельный критерий для ТОСов и «дать им возможность участвовать наравне с другими гражданами, инициативными органами». «Хорошо, что количество критериев сократилось с 19 до семи, но можно продолжить эту работу, ведь они постепенно осваиваются и перестают быть актуальными для оценки конкурентных преимуществ», – предложила председатель комитета.

По итогам обсуждения, председатель комитета заксобрания по госполитике и развитию территорий Александр Бойченко отметил, что «тема инициативного бюджетирования все больше набирает обороты». «В 2021 году финансирование в объеме около 154 млн руб. получит 151 проект-победитель. Но главное – сейчас мы ищем возможности для расширения этой темы, потому что включаются все больше и больше муниципалитетов. Это для них большое подспорье в решении проблем людей, тем более что люди сами определяют, что важно в их территориях, и могут поучаствовать», – поделился господин Бойченко.