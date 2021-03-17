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На улицах Татарстана могут появиться беспилотники

На улицах Татарстана, Москвы и Санкт-Петербурга в 2021 году могут появиться беспилотные машины. Это предусматривает подготовленный министерством транспорта РФ правительственный план по развитию высокоавтоматизированного транспорта, передает “Ъ”.

Отмечается, что проект не предполагает нахождения в салоне инженера-испытателя. То есть автомобили будут полностью беспилотными. Комплекс мероприятий по тестированию и поэтапному вводу в эксплуатацию на дорогах общего пользования высокоавтоматизированных транспортных средств уже утвержден первым вице-премьером РФ Андреем Белоусовым. Но сам документ пока не опубликован.

В настоящее время необходимо разработать и принять нормативные акты, которые определяют предельные тарифы ОСАГО, периодичность прохождения техосмотра и штрафы для нового вида транспорта. Кроме того, остается вопрос о том, кто понесет ответственность при нарушении ПДД или совершения аварии со стороны беспилотного автомобиля.

"Ъ-Казань"


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