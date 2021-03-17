Ассоциация торгово-промышленных палат ЕС заявила об ошибках Евросоюза в отношении России

Президент Ассоциации европейских торгово-промышленных палат Кристоф Ляйтль заявил о множестве ошибок, которые Брюссель допустил в отношении Москвы. К таким дипломатическим промахам господин Ляйтль отнес санкции против России, отказ от сотрудничества с российским лидером Владимиром Путиным в начале его президентства и другие политические решения ЕС.

Введенные Евросоюзом антироссийские санкции нанесли «огромный урон обеим сторонам», заявил глава Европалаты австрийскому изданию Kurier. По его мнению, санкции нужно ослабить, а также начать налаживать взаимодействие в экономике, науке и культуре. Господин Ляйтль считает, что хорошей почвой для сотрудничества могут стать вызовы, порождаемые изменением климата и цифровизацией. «Нужно вновь наводить мосты, а не возводить преграды»,— заявил он. Глава Европалаты сказал, что сейчас отношения ЕС и России достигли «низшей точки».

2 марта ЕС и США ввели новые санкции против России из-за дела оппозиционера Алексея Навального. Брюссель утвердил ограничения против четырех российских чиновников. Под санкции Вашингтона подпали семь высокопоставленных должностных лиц России и три научные организации. Важным событием в отношениях России и ЕС стал февральский визит в Москву главы евродипломатии Жозепа Борреля, который подвергся критике Европарламента, а затем и российских дипломатов.

Подробнее — в материале “Ъ” «Жозепу Боррелю предъявлены тяжкие унижения».