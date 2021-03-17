Новосибирская область претендует на 2,5 млрд рублей из бюджета РФ на достройку ледовой арены Андрей Травников заявил, что у региона есть поддержка из федерального центра

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников уточнил в среду, что власти региона запросили из федерального бюджета дополнительные 2,47 млрд руб. финансирования на завершение строительства ледовой арены к молодежному чемпионату мира по хоккею, который пройдет в Новосибирске в 2023 году.

Он отметил, что процесс согласования финансирования не быстрый, но поддержка из федерального центра у области есть.

Как сообщалось, 5 марта Андрей Травников обратился к посетившему Новосибирск премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой увеличить федеральное финансирование строительства объектов к МЧМ-2023. Глава региона отметил, что основную нагрузку по возведению ледовой арены несет областной бюджет, а софинансирование из федерального бюджета составляет всего 35%. Господин Травников, отметил, что дополнительные средства на арену позволили бы перераспределить финансирование на все объекты и «своевременно завершить и ледовый дворец, и станцию метро и благоустройство к чемпионату мира».

Для проведения чемпионата в Новосибирске будет построена ледовая арена на 10,5 тыс. зрителей (ее стоимость — 10,2 млрд руб.). Общая стоимость строительства десяти спортивных и инфраструктурных объектов составляет 20,7 млрд руб. (7,4 млрд руб. — федеральное финансирование, 13 млрд руб. — областное, 98 млн руб. — бюджет Новосибирска и 105,2 млн руб. — внебюджетные источники).

Дарья Решетникова