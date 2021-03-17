Просроченная задолженность бизнеса в Краснодарском крае составила 51,9 млрд рублей

По состоянию на 1 января 2021 года просроченная задолженность бизнеса на Кубани составила 51,9 млрд руб. По сравнению с ситуацией на 1 января 2020 года она снизилась на 16,9% (была - 62,5 млрд руб.), сообщает коллекторское агентство «Долговой консультант».

Количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на Кубани на начало 2021 года составило почти 32,7 тыс. единиц, что на 14% меньше, чем годом ранее (37,8 тыс. единиц).

Средняя сумма просроченного долга в регионе на 1 января текущего года составила 1,59 млн руб., снизившись за год на 4% (в январе 2020 года – 1,65 млн руб.). По России средняя сумма просроченного долга юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за год выросла на 10%, до 338,2 тыс. рублей. На балансах банков на 1 января 2021 года отражено 2,4 трлн руб. просроченной задолженности (свыше 90 дней). В России действует 3,4 млн юридических лиц разной формы собственности и 3,6 млн индивидуальных предпринимателей.

««Показатель средневзвешенного просроченного долга давно превышает минимальную сумму в 300 тыс. рублей, установленную в законе о банкротстве, при накоплении которой контрагент имеет право подавать на банкротство должника. На резкий прирост показателя повлияло сокращение численности ЮЛ и ИП в реестрах, на 8% и 9%, соответственно, при незначительном росте просроченной задолженности на 0,4%», — говорит генеральный директор «Долгового Консультанта» Денис Аксенов.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, в Краснодарском крае потери бизнеса в 2020 году превысили 100 млрд рублей. Регион занял 9-е место по по абсолютному размеру недополученной прибыли.

Дмитрий Михеенко