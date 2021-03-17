«Единая Россия» против убийства бездомных животных

Законопроект о снятии запрета на умерщвление бездомных животных и передаче регионам права самостоятельно регулировать их популяцию будет сегодня отозван из Госдумы.

Секретарь Генсовета партии Андрей Турчак назвал инициативу группы депутатов живодерской и сообщил о том, что решение об отзыве принято после консультаций с руководством фракции «Единой России» в Госдуме.

«Вчера соцсети накрыла волна возмущения законопроектом. Не для того жители страны поддержали поправки в Конституцию и нашими коллегами по фракции «Единая Россия» [в Госдуме] принимался важнейший закон об ответственном обращении с животными, чтобы вот такими «инициативами» ставить крест на всей работе», – сказал Андрей Турчак.

Секретарь Генсовета «Единой России» поблагодарил за активную позицию всех, кто высказавшихся против антигуманной инициативы. «Только вместе мы сможем добиться внимательного и гуманного отношения к животным», – уверен он.

Напомним, «Единая Россия» последовательно выступает за усиление ответственности в сфере обращения с животными. С 1 января 2020 года заработали положения партийного законопроекта об ответственном обращении с животными – речь идет о регулировании работы приютов, в которых категорически запрещено умерщвлять бездомных животных без необходимых медицинских показаний.

В середине прошлого года «Единая Россия» предложила Правительству дополнительные меры за нарушение правил обращения с животными – наказание за оставление на улице питомцев, за нарушение порядка содержания животных, в том числе порядка выгула, за нарушение правил обращения с животными в приютах и с животными, используемыми в культурно-зрелищных целях. Кроме того, в январе Минприроды поддержало инициативу партии о строительстве приютов для бездомных собак и кошек за счет софинансирования из федерального бюджета.