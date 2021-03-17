В Петербурге начались испытания инновационного японского асфальта

В Санкт-Петербурге в присутствии вице-консула Японии и представителей Смольного залатали несколько дорожных ям с помощью асфальта Aqua Patch. В течение следующих нескольких месяцев за местом ремонта будут наблюдать специалисты «Дорнадзора» и Центра комплексного благоустройства.

Об этом рассказал «Петербургский дневник». Отмечается, что асфальт для испытаний безвозмездно предоставила японская сторона. Как подчеркнул представитель комитета по внешним связям Петербурга Игорь Бондарчук, материал состоит из безвредных полимеров, затвердевающих при взаимодействии с водой. «Материал настолько прочный, что его используют и для ремонта взлетно-посадочных полос», — сообщил он.

Помимо наблюдений за состоянием места ремонта специалисты также будут исследовать Aqua Patch в лабораторных условиях. По итогам исследований будет проведено технико-экономическое сравнение. «Это позволит понять, целесообразно ли использовать Aqua Patch в Петербурге», — пояснил представитель комитета по благоустройству Николай Збик.

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