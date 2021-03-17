На участке Сыростан – Хребет восстановили движение поездов после схода вагонов

Сегодня ночью были завершены восстановительные работы на месте схода вагонов грузового поезда на перегоне Сыростан – Хребет Южно-Уральской железной дороги. Как сообщают в пресс-службе ЮУЖД, движение на этом участке полностью восстановлено и осуществляется в штатном режиме.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал» вчера ранним утром с рельсов сошли 17 вагонов грузового поезда, который перевозил уголь. По этому факту Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба). По предварительным данным, причиной схода стал излом рельса, сообщили в пресс-службе Уральского управления СК на транспорте. Из-за повреждения пути и произошедшей аварии движение через перегон было закрыто: электрички отменили, а пассажирские и грузовые поезда следовали в обход.