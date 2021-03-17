Реализация проекта строительства семи поликлиник в Новосибирске отстает от графика

В проекте строительства семи поликлиник в Новосибирске отмечено отставание от графика. «Это не связано с бюджетными ограничениями — все выплаты для капитального гранта были предусмотрены в бюджете. Но наши партнеры не выдержали график разработки проектно-сметной документации (ПСД). Должны были сдать ПСД на экспертизу в конце 2020 года. Этого не случилось и деньги были перенесены на 2021 год»,— сказал журналистам губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Он отметил, что сейчас «сроки наверстываются». «По большей части объектов ПСД в госэкспертизе. Мы договорились, что это смещение не должно повлиять на окончательные сроки и ожидаем ввода объектов в 2022 году»,— сказал он.

В январе 2021 года губернатор на сессии заксобрания Новосибирской области отмечал, что «при реализации такого крупного проекта, особенно в условиях ограничений с которыми мы столкнулись в прошлом году, есть риски, в том числе по срокам».

Проект в рамках государственно-частного партнерства реализует ООО «Седьмая инвестиционная компания» (входит в ГК «Вис»). Общая стоимость проекта составляет 8,9 млрд руб.

Подробнее о строительстве поликлиник — в материале “Ъ-Сибирь” «"Вис" отмерил семь раз».

Оксана Павлова