Губернатор Новосибирской области сказал о рисках отставания от сроков проекта строительства семи поликлиник

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил об отставании по срокам проекта строительства семи поликлиник в Новосибирске. «Завершение строительства объектов планируется в 2022 году. Конечно, при реализации такого крупного проекта, особенно в условиях ограничений с которыми мы столкнулись в прошлом году, есть риски, в том числе по срокам. Мы отмечаем небольшое снижение по выдаче проектной документации. Но пока оцениваем их как некритичные риски по окончательным срокам. Пока ориентируемся по тем срокам, которые зафиксированы в соглашении»,— сказал Андрей Травников на сессии заксобрания.

Договор о реализации проекта в рамках государственно-частного партнерства был подписан более года назад, напомнил он. «Сейчас завершена разработка проектно-сметной документации. Документы в экспертизе»,— сказал губернатор. Он напомнил, что общая стоимость проекта составляет 8,9 млрд руб. Частным партнером проекта после проведения конкурсных процедур определена ООО «Седьмая инвестиционная компания» (входит в ГК «Вис»).

Оксана Павлова