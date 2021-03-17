В Ярославской области отремонтируют пять детских школ искусства за 25 млн рублей

В 2021 году в Ярославской области в рамках нацпроекта «Культура» будут отремонтировано пять детских образовательных учреждений сферы культуры, сообщили в региональном департаменте культуры. В Рыбинске капитально отремонтируют детскую музыкальную школу №7, а также две детские школы искусств №5 и №6. Кроме того, будут отремонтированы детская музыкальная школа в Угличском районе и детская школа искусств №1 города Ярославля. Всего на эти цели выделено 25 млн руб.

В департаменте уточнили, что сейчас заключаются контракты с подрядчиками. По словам директора департамента Марины Васильевой, среди данных учреждений есть школы, где ремонтные работы частично выполнены.

«В этом году впервые появилась возможность в рамках нацпроекта "Культура" привлекать федеральные средства не только на покупку инструментов, оборудования и литературы, но и на ремонтные работы. В Рыбинской детской школе искусств №5 уже отремонтирован концертный зал»,— пояснила госпожа Васильева, добавив, что в настоящее время в школе ведутся работы по ремонту крыши, фасада, крыльца и кабинетов.

Дарья Сабаева