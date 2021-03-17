Процедура внешнего управления ООО «Анапский проект» продлена на три месяца

Арбитражный суд Краснодарского края продлил процедуру внешнего управления в отношении ООО «Анапский проект» на три месяца. Судебное заседание назначено на 21 июня 2021 года, говорится в сообщении ЕФРСБ. Кредиторам рекомендовано провести собрание для принятия решения о дальнейшей процедуре банкротства должника.

ООО «Анапский проект» было создано специально под строительство ЖК «Парковый» в Анапе, который так и не успели реализовать. По данным системы «СПАРК-Интерфакс», общество было зарегистрировано в 2012 году в Краснодаре. Уставный капитал — 503 млн руб. Головной компанией общества значится закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Флагман». Выручка «Анапского проекта» за 2016 год составляла 282,5 млн руб., убыток — 191,2 млн руб. В 2017 году общество уже не показывало выручки, убыток составил 1 млн руб. Кредиторская задолженность на тот же период составляла 1 млн руб.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) предъявлено директору компании Юрию Ганночке и его предполагаемым сообщникам, которые, по версии следствия, привлекали средства дольщиков на строительство «Паркового», хотя права на все площади в ЖК уже были переданы инвесторам-юрлицам. По аналогичной статье суда дожидаются еще девять человек, которых обвиняют в хищении более 840 млн руб. у 409 дольщиков жилого комплекса. В числе подсудимых двое экс-руководителей Крайинвестбанка.

Дмитрий Михеенко