«Новые люди» определили победителя «Марафона идей» в Екатеринбурге

В Свердловской области подвели итоги федерального конкурса «Марафон идей». Всего в регионе было подано 705 заявок — третье место по стране. Победителем стал проект по созданию в Екатеринбурге серии граффити с социальным подтекстом. Остальные инициативы руководство партии «Новые люди» пообещало передать в профильные комитеты для доработки и дальнейшей реализации.



Подведение итогов федерального конкурса «Марафон идей», организованного партией «Новые люди», прошло во вторник в Екатеринбурге. Сбор предложений о том, как улучшить жизнь своего города, региона или всей страны, проходил с 12 февраля по 12 марта. Всего по стране было подано более 15,3 тыс. заявок. Свердловская область заняла третье место по числу поданных заявок — уральцы предложили 705 идей.

В финал региональной части конкурса прошли девять проектов в сферах благоустройства и здравоохранения, а также социальной сфере. Победителем стал проект Антона Осипова «Яркий город», предусматривающий создание в Екатеринбурге серию из шести граффити с социальным подтекстом. На реализацию своей задумки Антон Осипов получил 300 тыс. руб. «В нашей стране появилась проблема — серые города. Они плохо влияют на психологическое состояние людей — появляется апатия, а далее и депрессия. Эту проблему можно решить с помощь массовых проектов с граффити»,— пояснил автор идеи. По его мнению, реализация проекта поможет минимум 10 тыс. жителей разных районов города, а при поддержке СМИ количество людей увеличится в два-три раза.

Председатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев отметил, что желание сделать город ярким — «это запрос на современность». Предполагается, что места для будущих граффити будут выбирать жители Екатеринбурга.

По словам руководителя свердловского отделения партии Ранта Агаджаняна, часть представленных на конкурс проектов требуют доработки.

«Хочется верить, что участники и финалисты конкурса продолжат реализовывать свои идеи. Мы готовы помогать, связывать с профильными комитетами партии, чтобы инициативы претворялись в жизнь, поскольку все проекты необычны, интересны, привлекательные и решают проблемы людей»,— подчеркнул господин Агаджанян.

Господин Нечаев подтвердил его слова: «Если проект интересный, не надо рассказывать, для чего он нужен». Он добавил, что лучшие идеи победителей конкурса из всех регионов войдут в программу «Новых людей», а авторы проектов будут приглашены в качестве экспертов в профильные комитеты партии.

Партия «Новые Люди» создана 1 марта 2020 года. Ее основатель – президент научно-производственной компании Faberlic Алексей Нечаев. В сентябре 2020 года «Новые люди» выдвинули кандидатов для участия в выборах в 12 регионах страны. Во всех четырех регионах, где партия была допущена до выборов, она преодолела избирательный барьер. Кандидаты от «Новых людей» также приняли участие в выборах в городскую думу Томска, получив 15,02%. По данным на 1 марта текущего года, отделения партии созданы в 73 регионах страны. «Новые люди» «высоко оценивают шансы на победу» на предстоящих осенних выборах и намерены в избирательных кампаниях в Госдуму и заксобрание от Свердловской области.

Реготделение «Новые люди» было создано в ноябре 2020 года. За это время в Свердловской области сформировалось 18 политотрядов и 10 офисов. Количество сторонников только в Екатеринбурге составляет порядка 1 тыс. человек, в регионе их число в несколько раз больше.