Шойгу: нас тревожит перемещение больших групп террористов в Афганистан

Глава Минобороны России Сергей Шойгу сказал, что Москву тревожит перемещение террористов в Афганистан и другие страны. Он считает, что иностранным войскам нужно выходить из страны, когда там наладится мирная жизнь, а у местных жителей будет возможность зарабатывать не только на наркотиках.

«Что нас тревожит? И не только нас, весь регион. Происходят перемещения больших групп террористов в разные страны, в том числе и в Афганистан. Там уже появился ИГИЛ (запрещена в России.— “Ъ”), и мы наблюдаем прибытие тех, кто, во-первых, уехал из Афганистана в Сирию, и плюс к ним добавляются те, кто из Сирии приехал уже в другую страну»,— сказал министр казахстанскому агентству Tengrinews. Вторая причина для беспокойства — наркотрафик и производство наркотиков в Афганистане.

Министр прокомментировал планы стран по выводу войск из Афганистану. «То, что мы наблюдаем сегодня, это такое периодическое "уходим-остаемся, остаемся-уходим"»,— сказал господин Шойгу. По его словам, такое поведение наблюдается «у разных стран». Напомним, администрация 45-го президента США Дональда Трампа занималась выводом войск из Афганистана, новая администрация пока не определилась по этому вопросу.

«Я говорил коллегам из Соединенных Штатов, говорил коллегам в Великобритании, что все-таки уходить надо тогда, когда вы абсолютно уверены, что там наладилась мирная жизнь. И когда у местного населения появилось то, чем они могут зарабатывать, кроме наркотиков»,— сказал глава Минобороны России. По его мнению, Афганистану надо дать возможность «что-то производить и это что-то продавать».

18 марта в Москве пройдет международная встреча по урегулированию в Афганистане. Она состоится в формате так называемой расширенной тройки (Россия, США, Китай и Пакистан). После того как на консультации не была приглашена Индия ведущие индийские СМИ призвали к переоценке отношений с Россией.

Подробнее о встрече — в материале “Ъ” «Придется сидеть без Дели».