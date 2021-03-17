Босния и Герцеговина заявила о заинтересованности в достройке «Турецкого потока»

Босния и Герцеговина хочет, чтобы «Турецкий поток» был достроен до ее территории, заявил председатель президиума страны Милорад Додик во время визита в Анкару. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал обеспечить поставку газа.

«"Турецкий поток" дошел до Сербии, и мы заинтересованы в том, чтобы газопровод достиг и Боснии и Герцеговины. Мы должны не упускать эту возможность, нам надо осуществить доставку газа в разные города нашей страны»,— сказал господин Додик (цитата по «Прайму»).

Господин Эрдоган сказал, что со стороны Турции «никакой проблемы нет» по газопроводу. «Согласно договоренности с РФ, рядом с автодорогой, которая будет построена, также пройдет и "Турецкий поток", и мы обеспечим поставку газа к вам»,— добавил президент Турции.

«Газпром» 1 января начал поставки газа в Сербию по новой ветке «Турецкого потока» («Балканский поток»). В Сербии газ распределяется и подается сербским, а также боснийским потребителям.