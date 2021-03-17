Захарова ответила на обвинения главы Минкульта Украины в кампании против AstraZeneca

Глава Минкульта Украины Александр Ткаченко заявил, что ситуация с вакциной от коронавируса AstraZeneca похожа на попытки России «информационно уничтожить вакцину-конкурента». Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала эти обвинения «фантазийным мирком». Около 20 европейских стран приостановили применение препарата англо-шведской фармкомпании из-за сообщений о возникновении тромбоэмболии.

Господин Ткаченко заявил, что отказ от вакцины в Европе может быть связан с массовой информационной кампанией против препарата со стороны России, чтобы «расчистить фармрынок» для «Спутника V». Он напомнил, что в ЕС пока не одобрена российская вакцина, а Кремль «обвинил во всех своих проблемах США и их партнеров». «И сразу с этим неожиданно появляется просто вал информации о якобы существующей опасности прямого конкурента "Спутника" — вакцины AstraZeneca. Очень похоже на тактику выжженной земли. Информационно уничтожить вакцину-конкурента, чтобы потом дожать европейских политиков разрешить применение "Спутника"»,— написал министр культуры Украины в Telegram-канале.

Мария Захарова в ответ отметила, что Украина комментирует ситуацию с вакцинами и вакцинацией, хотя сама не производит препараты и не проводит массовую прививочную компанию. «Продолжают жить в своем фантазийном мирке: проводят ялтинские конференции не в Ялте, обустраивают Крым без Крыма, воюют с Россией без России, стимулируют русскоязычное иновещание, сокращая у себя в стране вещание на русском языке. Теперь министр культуры взялся за мировую ситуацию с вакцинами и вакцинацией, которые Украина не производит и не проводит. Не режим, а сказка»,— написала госпожа Захарова в Facebook.

Многие страны отказываются от применения вакцины AstraZeneca из-за возможного возникновения тромбоза у привитых людей. Хотя ряд других государств, напротив, заявляет, что вакцина безопасна. В Европейском агентстве по лекарственным средствам заверяют: преимущества от использования препарата перевешивают риски.

Подробнее о ситуации — в материале “Ъ” «Отказ от AstraZeneca стал вирусным».