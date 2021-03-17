Очередные туры европейских национальных чемпионатов

Чемпионат Испании
27-й тур. «Барселона»—«Уэска» 4:1 (Месси, 13, 90; Гризманн, 35; Мингеса, 53 — Мир, 45+4 (пен.)). Положение команд. 1. «Атлетико» — 63 очка. 2. «Барселона» — 59. 3. «Реал» — 57. 4. «Севилья» — 51 (после 26 матчей). 5. «Реал Сосьедад» — 45. 6. «Бетис» — 42.
Чемпионат Англии
28-й тур. «Вулверхэмптон»—«Ливерпуль» 0:1 (Жота, 45+2). Положение команд. 1. «Манчестер Сити» — 71 очко (после 30 матчей). 2. «Манчестер Юнайтед» — 57. 3. «Лестер» — 56. 4. «Челси» — 51. 5. «Вест-Хэм» — 48 (после 28 матчей). 6. «Ливерпуль» — 46.