Фигурант дела о хищении средств членов СРО получил условный срок

Дзержинский районный суд Петербурга приговорил к условному сроку Алексея Шувалова, фигуранта дела о хищении средств членов СРО. Он признан виновным в мошенничестве.

Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, при вынесении приговора суд учел, что Шувалов сотрудничал со следствием. Кроме того, учитывались наличие у осужденного несовершеннолетних детей и престарелых родителей.

Шувалов в ходил в состав в преступной группы, членами которой, по данным следствия, были бывший глава Северо-Западного управления федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнодзор) Григорий Слабиков и его дочь. Со счетов СРО «Союз "Стандарт-проект"», «Союз "Строительный ресурс"» и «Союз "Стандарт-изыскания"» были похищены 5,6 млрд руб. Преступные действия, думают правоохранители, совершались в период с 2009 по 2017 год.

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