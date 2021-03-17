Группа «Синара» создала нового застройщика с уставным капиталом 100 млн рублей

Группа «Синара» Дмитрия Пумпянского зарегистрировала новую компанию ООО «Синарастройкомплект», следует из данных Kartoteka.ru. Компания будет специализироваться на строительстве жилых и нежилых помещений. Ее уставный капитал составил 100 млн руб.

Руководителем компании указан заместитель гендиректора ТМК, член правления Андрей Пархомчук. Согласно открытым данным, он также является членом совета директоров TMK Industrial Solutions LLC (осуществляет продажи труб ТМК в Северной и Южной Америке), металлургического комбината TMK-Resita (Румыния), ТМК Middle East (продвижение продукции ТМК на Ближнем Востоке, в Азии и Африке).

В «Синаре» пообещали позднее прокомментировать цели создания нового застройщика.

У группы «Синара» есть компания, которая реализует строительные проекты, — «Синара-Девелопмент». Застройщик работает в Екатеринбурге, Волгограде, Карачаево-Черкесии. Компанией реализовано 36 проектов общей площадью более 1 млн кв. м. Кроме того, компания является генподрядчиком строительства объектов в Новокольцовском районе для Универсиады-2023, которая должна пройти в Екатеринбурге. Также «Синара» претендует на строительство нового филармонии в Екатеринбурге.

В группу также входит ООО «Синатом», которое выступает подрядчиком строительства центра ядерной медицины в Улан-Удэ (Бурятия).

Татьяна Дрогаева