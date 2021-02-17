Структура «Синары» построит центр ядерной медицины в Бурятии

Компания «Синатом» (входит в группу «Синара» Дмитрия Пумпянского) выступит подрядчиком строительства центра ядерной медицины в Улан-Удэ (Бурятия), который планируется возвести к концу 2021 года, сообщили в пресс-службе «Синары».

ООО «Синатом» было зарегистрировано в декабре 2019 года в качестве заказчика-застройщика и генподрядчика, компания обладает лицензиями Ростехнадзора на сооружение исследовательских и промышленных ядерных установок. «Синаре» принадлежит 51% предприятия, 49% — ТМК.

Строительство объекта будет происходить на условиях государственно-частного партнерства (ГЧП), сторонами которого стали «Центр ядерной медицины Улан-Удэ» и правительство Бурятии. Ежегодно в центре планируется проводить более 5,5 тыс. процедур для диагностики онкологических, неврологических и сердечно-сосудистых заболеваний при помощи компьютерной томографии, протонного циклотрона и позитронно-эмиссионного томографа, а также будет налажено производство радиофармпрепаратов. Для работы комплексов с содержанием радиоактивных веществ будут сооружены ядерная установка и радиационный источник.

Ирина Пичурина