В Краснодарском крае выдача кредитов наличными в феврале сократилась на 3%

Краснодарский край стал единственным регионом в топ-10, показавший отрицательную динамику по количеству выданных нецелевых кредитов в феврале. Согласно информации Объединенного кредитного бюро, в феврале 2021 года банки выдали жителям региона 48,4 тыс. кредитов наличными, что на 3% меньше аналогичного показателя прошлого года.

Кубань по-прежнему занимает четвертую строчку в рейтинге лидеров по количеству выданных кредитов среди российских регионов после Москвы (94,5 тыс. кредитов, на 2% больше, чем в прошлом году), Московской области (88,3 тыс., +6%) и Санкт-Петербурга (51,3 тыс., +11%). Лидером по тему роста этого показателя стала Тюменская область (+20%, 17,8 тыс.), по темпу снижения – Приморский край (-13%, 193 тыс.) В целом по стране за февраль 2021 года было выдано 1,27 млн кредитов наличными, на 2%, больше, чем год назад.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, выдача потребительских кредитов в Краснодарском крае снизилась за год на 12,5%. При этом Кубань остается в числе самых закредитованных регионов страны и занимает лидирующие места по количеству и объему кредитования разных видов.

Ольга Логинова