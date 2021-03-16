Апелляция отменила оправдательный приговор краснодарского крайсуда по делу об убийстве девочки

Уголовное дело в отношении жителя Краснодарского края Николая Мишина направлено в краснодарский краевой суд на новое рассмотрение, третий апелляционный суд (Сочи) согласился с позицией прокуратуры и отменил оправдательный приговор, сообщила пресс-служба прокуратуры края.

Как ранее писал “Ъ-Юг”, в январе этого года пенсионер Николай Мишин, обвиненный в убийстве восьмилетней девочки в Ленинградском районе Кубани, был оправдан на основании вердикта присяжных. Девочка пропала летом 2016 года в поселке Звезда, поиски ребенка не дали результата, а спустя два года жители поселка обнаружили на заборе нарисованную мелом схему места, где находилось тело. Местный житель Николай Мишин признался в том, что он ударил девочку по голове, рассердившись на ребенка, а затем закопал тело. Во время суда господин Мишин изменил показания и сообщил, что нарисовал схему, узнав об убийстве ребенка от своего брата, который якобы сбил девочку на своем автомобиле. Присяжные вынесли оправдательный вердикт, однако оправдательный приговор обжаловал прокурор края Сергей Табельский и родители погибшего ребенка.

Анна Перова, Краснодар