В Краснодаре суд вынес оправдательный приговор по делу об убийстве девочки

Краснодарский краевой суд огласил оправдательный приговор Николаю Мишину, которого присяжные в ноябре прошлого года признали невиновным в убийстве восьмилетней девочки в Ленинградском районе Кубани, сообщает пресс-служба суда.

В 2016 году родители девочки сообщили в полицию о ее пропаже, поиски ребенка длительное время не давали результата. В 2018 году на заборе и воротах гаража недалеко от дома родителей девочки мелом были нарисованы схемы места, где находится тело. В указанном месте были обнаружены останки ребенка, в совершении преступления признался пенсионер Николай Мишин, живший по соседству с ребенком. По версии следствия, он рассердился на девочку за то, что она забежала в его двор, ударил ее молотком по голове, а затем закопал тело в поле. По словам Мишина, он нарисовал схему, так как его мучила совесть. Во время рассмотрения дела судом присяжных подсудимый отказался от признательных показаний, при этом доводы обвинения показались присяжным неубедительными, в итоге коллегия вынесла оправдательный вердикт.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в 3-й апелляционный суд.

Анна Перова, Краснодар