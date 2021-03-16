В 2020 году Ростовская область направила на развитие энергетики 63 млрд рублей

В Ростовской области в прошлом году на реализацию программы «Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики» было направлено 63 млрд руб., которые поступили из бюджетных и внебюджетных средств. Об этом сообщает пресс-служба управления информационной политики правительства региона.

Как отмечается в сообщении, в 2020 году в рамках программы в 90 государственных и почти в 300 муниципальных учреждениях была модернизирована система оповещения с энергосберегающими технологиями. Также региональный фонд развития промышленности региона выделил займы 18 промышленным предприятиям на сумму 314,5 млн руб. «Угольными компаниями введено в работу высокопроизводительное оборудование, которое позволило обеспечить рост добычи угля на 2,7%»,— отмечается в сообщении. Кроме того, в прошлом году были построены новые сети газоснабжения, а также сделан капитальный ремонт электросетей уличного освещения. Были построены 12 газонаполнительных компрессорных станций. В прошлом году в регионе были введены в эксплуатацию ветропарки на территории Красносулинского и Каменского районов суммарной мощностью 350 Мвт.

«В 2020 году пандемия не помешала большинству промышленных и энергопредприятий в осуществлении планов», — говорится в сообщении.

Напомним, в ноябре 2020 года стало известно, что запуск Азовской ВЭС был перенесен на 2021 год. Позже компания «Энел Россия» (подконтрольна итальянской Enel), которая занимается строительством, попросила об отсрочке на четыре месяца по списанию штрафов за задержку запуска ветроэлектростанции на 90 МВт в Ростовской области. В компании сообщали, что стройка затянулась из-за пандемии. К середине февраля 2021 года на территории ВЭС были смонтированы все электроустановки.

Наталья Шинкарева