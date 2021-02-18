На Азовской ВЭС смонтировали все ветроустановки

На территории Азовской ветроэлектростанции (ВЭС) завершен монтаж 26 ветроустановок, сообщает пресс-служба «Агентства инвестиционного развития». Ветропарк планируется запустить в работу в этом году. Азовская ВЭС сможет вырабатывать порядка 320 ГВтч в год.

В ноябре стало известно, что запуск ВЭС был перенесен на 2021 год. Позже компания «Энел Россия» (подконтрольна итальянской Enel), которая занимается строительством, попросила дать ей отсрочку на четыре месяца по списанию штрафов за задержку запуска ветроэлектростанции на 90 МВт в Ростовской области. В компании сообщали, что стройка затянулась из-за пандемии.

Наталья Шинкарева