19 марта Сочи Парк открывает новый сезон С 19 марта в первом тематическом парке развлечений страны начинают работать все аттракционы, а в кассах и на сайте появятся новые выгодные предложения

На аллеи Сочи Парка вернется уличная анимация, продолжатся представления в дельфинарии, будут открыты совариум, атомариум, кафе и рестораны представят обновленное меню. Один из сюрпризов сезона – открытие нового экстремального аттракциона, гигантского маятника «Вечный двигатель». Почувствовать эффект свободного падения, головокружительную скорость и вращение на 360 градусов гости смогут уже в мае!

Все развлечения входят в единый билет «Сочи Парк», а в новом сезоне в кассах и на сайте sochipark.ru появится меню выгодных тарифов. К примеру, с предложением «Сочи Парк 2 дня» можно провести в парке больше времени, сэкономив до 40% от стоимости двух отдельных билетов.

Уже сейчас на сайте доступны билеты на осенний День Рождения Бабы Яги, новогодние каникулы, день рождения Сочи Парка и другие праздники 2021 года со скидкой 30%, а с 19 марта в кассах начнется продажа годовых абонементов. С такой именной картой можно приходить в парк ежедневно в течение года со момента покупки, заплатив при этом стоимость, равную всего 7 посещениям.

Продолжат действовать семейные, льготные и комбо-тарифы, специальные предложения для именинников.

sochipark.ru. С 19 марта парк открыт с 11.00 до 20.00, подробное расписание на сайте