19 марта Сочи Парк открывает новый сезон

На аллеи Сочи Парка вернется уличная анимация, продолжатся представления в дельфинарии, будут открыты совариум, атомариум, кафе и рестораны представят обновленное меню. Один из сюрпризов сезона – открытие нового экстремального аттракциона, гигантского маятника «Вечный двигатель». Почувствовать эффект свободного падения, головокружительную скорость и вращение на 360 градусов гости смогут уже в мае!
Все развлечения входят в единый билет «Сочи Парк», а в новом сезоне в кассах и на сайте sochipark.ru появится меню выгодных тарифов. К примеру, с предложением «Сочи Парк 2 дня» можно провести в парке больше времени, сэкономив до 40% от стоимости двух отдельных билетов.
Уже сейчас на сайте доступны билеты на осенний День Рождения Бабы Яги, новогодние каникулы, день рождения Сочи Парка и другие праздники 2021 года со скидкой 30%, а с 19 марта в кассах начнется продажа годовых абонементов. С такой именной картой можно приходить в парк ежедневно в течение года со момента покупки, заплатив при этом стоимость, равную всего 7 посещениям.
Продолжат действовать семейные, льготные и комбо-тарифы, специальные предложения для именинников.
Сочи Парк - первый в России тематический парк развлечений, идея которого основана на культурном и историческом богатстве России. Лучший открытый парк развлечений России и СНГ (премия «Хрустальное колесо», 2015-2020), входит в топ-25 лучших парков Европы (TripAdvisor), действительный член международной ассоциации IAAPA. На площади 28 га расположены 23 аттракциона, отель-замок Богатырь, колесо обозрения, дельфинарий, атомариум и другие объекты.