Набор кистей Krygina Makeup Brushes Фото: Krygina Makeup

В продаже появился набор базовых кистей Krygina Makeup Brushes, предназначенный не только для профессиональных визажистов, но и для домашнего использования. Кисти от Крыгиной изготовлены из синтетического ворса, их форма и дизайн разработаны лично Еленой Крыгиной. Кисти подходят для всех видов макияжа и самых разных эффектов: тонкие — для арта, графичных линий, стрелок, и создания контура; широкие — для широких линий и контуринга; кисти-блендеры — базовый инструмент для растушевки. Набор можно приобрести в Krygina Studio и на сайте бренда.

В отеле Huvafen Fushi Фото: пресс-служба отеля

Отель Huvafen Fushi на Мальдивах предлагает новое вечернее иммерсивное образовательное шоу SpaQuarium. Гости, спустившись в подводный спа-центр, расположенный на глубине 9 м, через прозрачные панорамные стены-аквариумы кабинетов вместе с морским биологом изучают флору и фауну Индийского океана. Всем выдают визоры и ультрафиолетовые фонарики, поскольку кораллы и некоторые рыбы флуоресцируют под воздействием ультрафиолета. Днем спа-центр работает в обычном режиме, и гости могут наблюдать за жизнью океана во время процедур.

Виды на морской заповедник острова Таволара в Средиземном море Фото: Baglioni Hotels & Resorts

Гостиничная сеть Baglioni Hotels & Resorts пополнилась новым отелем на Сардинии, расположенным в зоне морского заповедника острова Таволара в Средиземном море на частной территории площадью 4 гектара. В отеле 78 номеров, люксов и вилл. К услугам гостей бассейн с террасой, детский клуб, два детских бассейна, а также ресторан высокой кухни Gusto by Claudio Sadler, Pool Bar, Terrace Bar, тренажерный зал, спа с финской сауной, сенсорным душем, ледяным фонтаном и зоной отдыха. Официальное открытие курорта запланировано на 1 июня 2021 года.

Во время съемок фотопроекта You’re Beautiful Фото: Максим Гагарин / Aldo Coppola

Творческая команда Aldo Coppola Russia представила фотопроект «You are Beautiful», посвященный основателю бренда Альдо Копполе, который в 1966 году открыл в центре Милана, на виа Манцони, свой первый парикмахерский салон, а позже работал с Valentino, Armani, Gianfranco Ferre, Missoni, Versace и другими. Фото рассказывают историю трепетного отношения маэстро к своим музам — женщинам. В съемках участвовали фотограф Максим Гагарин, арт-стилисты Янина Кулакова и Зарема Нуцалханова, топ-визажисты Зинаида Сакович и Олеся Максимова.

В номере отеля The Ritz-Carlton, Moscow Фото: The Ritz-Carlton

В марте 2021 года отель The Ritz-Carlton, Moscow совместно с арт-пространством Cube.Moscow представил дизайн-концепцию новых номеров и люксов. Изменилась планировка, комнаты обставили антикварной мебелью, интерьеры украсили произведениями 40 русских художников, в числе которых Елена Попова, Владимир Семенской, Людмила Константинова. Сохранена ключевая особенность отеля The Ritz-Carlton, Moscow — сочетание интерьеров в стиле классицизма XIX века с современными технологиями «умного дома». В номере несколько гаджетов, например, колонки Bang & Olufsen, которые включаются дистанционно, фены Dyson, а на экранах телевизоров Samsung заставками служат изображения произведений искусства.

Губная помада Guerlain из серии KissKiss Shine Bloom Фото: Guerlain

Guerlain выпустил новую губную помаду KissKiss Shine Bloom с эффектом влажного блеска, на 95% состоящую из натуральных ингредиентов. Guerlain соединил воск Candelilla с экстрактом масла зимней розы и включил в состав гиалуроновую кислоту с экстрактом конжака — природной губки, которая может впитывать в себя воду в объеме, в 25 раз превышающем ее собственный. Губы остаются увлажненными в течение 24 часов. Помада представлена в 20 весенних оттенках.

Блеск для сухой кожи губ Nutricia с ароматом розы, лепестков апельсина и ревеня выпустил бренд Payot. Формула 3 в 1 содержит питательный и восстанавливающий коктейль из растительных масел — органического кокосового, ши, сладкого миндаля и косточек малины. В состав блеска также входят пчелиный воск, защищающий от холода и внешних воздействий, и пигменты, настоенные на касторовом масле. Цвета новинки — роза Rose Candy и вишня Rouge Cherry.