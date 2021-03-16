На льготную ипотеку пришлось 17% выданных в Свердловской области жилищных кредитов

В 2020 году в Свердловской области выдали более 60 тыс. ипотечных кредитов, что в 1,4 раза больше, чем в 2019 году. Более 17% (10,6 тыс. кредитов) предоставлены по льготной ставке 6,5%, сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Напомним, программа льготной ипотеки под 6,5% годовых была запущена в мае 2020 года по инициативе президента Владимира Путина. В ноябре прошлого года она была продлена до 1 июля 2021 года. Сейчас правительство снова обсуждает продление программы до 2024 года.

За январь 2021 года в Свердловской области, по данным минстроя региона, выдано более 3 тыс. ипотечных кредитов на сумму 7,8 млрд руб., что составляет 126,6% и 144% к уровню января 2020 года соответственно. Средние ставки по ипотеке в январе 2021 года составили 7,34%. Для сравнения — в январе 2020 этот показатель составлял 8,89%, сообщили в департаменте информполитики региона.

По итогам 2020 года в регионе было введено в эксплуатацию 2,37 млн кв. м жилья, из них более 1,3 млн — в многоквартирных домах, остальные — индивидуальное жилье. В 2021 году в регионе запланирован ввод не менее 2,6 млн кв. м жилья. Отметим, что по данным Дом.рф, в Свердловской области объем строящегося жилья упал на 8%, Так, в феврале 2020 года проектов в стадии строительства, которые реализуются в рамках 214 ФЗ о долевом строительстве, находилось 2,93 млн кв. м, а в феврале 2021 — 2,69 млн кв. м.