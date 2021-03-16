ЦБ: платежи в адрес государства через СБП могут запустить в 2022 году

Сервис платежей физлиц в пользу государства через систему быстрых платежей (СБП) может быть запущен в 2022 году, сообщила первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова на заседании коллегии Федерального казначейства. По ее словам, сервис повысит скорость зачисления, а также позволит улучшить качество мониторинга средств.

«Большой проект, который мы делаем с Казначейством, и в 2022 году мы должны уже провести первые операции с участием пилотных банков — это прием платежей в бюджетную сферу с использованием системы быстрых платежей»,— сказала она (цитата по ТАСС).

Сейчас для продвижения оплаты через государственную СБП ее оператор НСПК ведет переговоры с ритейлерами о разработке совместных программ лояльности. Пока скидки и бонусы при оплате через СБП предоставляют только единичные магазины.

Подробнее — в материале “Ъ” «Платежи хотят по магазинам».