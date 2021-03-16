В Свердловской области будут судить полицейского, ранившего ножом посетителя ресторана

Белоярская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу бывшего сотрудника полиции, который ранил ножом посетителя ресторана в Заречном (Свердловская область), сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Инцидент произошел 6 февраля в ресторане на ул. Таховская. По версии следствия, у обвиняемого возник конфликт с мужчиной. После спора обвиняемый пошел за оппонентом с ножом, но, перепутав его, не менее двух раз ударил постороннего посетителя ресторана, причинив ему тяжкий вред здоровья. Обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения и напугал ножом посетителей и персонал ресторана, создав для них угрозу насилия.

На момент совершения преступления мужчина был уволен из полиции по отрицательным основаниям, сообщила пресс-служба свердловского ГУ МВД. «За просчеты в работе по воспитанию личного состава пятеро его непосредственных руководителей привлечены к строгой дисциплинарной ответственности»,— говорится в сообщении ведомства.

Как сообщила пресс-служба СКР по Свердловской области, экс-полицейский признал свою вину и возместил пострадавшему причиненный вред. Ему вменяются п. з ч.2 ст.111, ч.2 ст.213 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия; хулиганство, совершенное с применением насилия гражданам и угрозой его применения, с применением предметов, используемых в качестве оружия).

Уголовное дело направлено в Заречный районный суд для рассмотрения по существу.

Михаил Мананников