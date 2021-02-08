В Свердловской области задержали полицейского, который ранил ножом посетителя ресторана

Сотрудники уголовного розыска задержали дежурного отдела внутренних дел в Заречном (Свердловская область), который ранил ножом посетителя местного ресторана, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону.

По предварительным данным, ночью 6 февраля в ресторане на ул. Таховская между двумя мужчинами произошел конфликт. После окончания конфликта мужчина 1990 года рождения вышел на улицу. За ним вышел неизвестный, который догнал его и ударил ножом в поясничную область, после чего скрылся.

По словам пресс-секретаря регионального главка МВД Валерия Горелых, к преступлению может быть причастен сотрудник полиции, которого обнаружили после инцидента в состоянии алкогольного опьянения. «По данному факту проводится служебная проверка, по результатам которой подозреваемый будет уволен из ОВД по отрицательным основаниям и привлечен к ответственности в установленном законом порядке», — сказал он, добавив, что руководителей полицейского привлекут к дисциплинарной ответственности.

Следственный комитет по Свердловской области организовал проверку по факту инцидента, сообщила пресс-служба ведомства.

Михаил Мананников