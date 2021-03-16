В сообщении “Ъ-Приволжье” от 15 марта указано, что в конце апреля-начале мая из нижегородского аэропорта Стригино начнут выполнять рейсы в Тунис и Кипр. Информация о рейсах опубликована в сезонном расписании аэропорта.

Уточняем, что раздел «Сезонное расписание» на сайте аэропорта Стригино связан с глобальными авиационными информационными системами. Наличие рейса в расписании не гарантирует его фактическое выполнение: в разделе отражены подтвержденные заявки авиаперевозчиков на выполнение рейсов на весь период навигации (весенне-летней или осенне-зимней).

Как уточнили в аэропорте Стригино, «сформированное расписание отражается во всех глобальных информационных системах»: «Его изменение – сложная процедура, оно возможно только после официального обращения авиакомпании. При отсутствии заявки от авиакомпании рейс остается в расписании, даже если международное сообщение закрыто, а сам он не состоится. Отмены отдельных рейсов вследствие форс-мажорных обстоятельств или по решению авиакомпании отображаются на онлайн-табло, но не влияют на сезонное расписание».