В центре Краснодара из-за аварии остались без света почти 2 тысячи человек

В Центральном округе Краснодаре из-за повреждении на линии электропередач без света остались 1,8 тыс. человек, восстановительные работы продлятся до вечера 16 марта. Информация об этом появилась в официальном Telegram-канале администрации Краснодара.

Сообщение об аварийном отключении света поступило в 14:35. Район отключения ограничивается улицами Промышленной, Буденного, Головатого, Кузнечной, Северной и Леваневского. В районе находятся четыре социально-значимых объекта.

Ремонтные работы проводит АО «НЭСК-Электросети», в них задействовано 3 человека и 1 единица техники. Ориентировочное время устранения аварии – 4-5 часов.

Как писал “Ъ-Кубань”, ранее несколько аварийных отключений света произошло в Новороссийске из-за урагана.

Виктория Колганова