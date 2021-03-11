В Новороссийске устраняют первые последствия урагана

В Новороссийске городские коммунальные службы и спасатели приступили к устранению первых последствий урагана, который обрушился на город 11 марта. По данным городских властей, произошли два аварийных отключения света. «НЭСК работает в Борисовке, ведет замену вышедшего из строя оборудования. В ближайшие два-три часа планирует завершить восстановительные работы. Также определяется причина отключения света в Южном районе», - сообщил глава города Игорь Дяченко в ходе заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

По данным начальника муниципальной службы спасения Алексея Одерова, специалисты службы выезжают на распил упавших деревьев. У Владимирского поста понадобилась помощь спасателей, чтобы освободить трассу от большегрузов.

По данным регионального управления МЧС, на территории Новороссийского пожарно-спасательного отряда приведены в готовность мобильные пункты обогрева.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в Новороссийске в 14:00 введен режим повышенной готовности. Развернут городской штаб. Также было объявлено штормовое предупреждение по ураганному ветру, порывы которого достигают 35 м/с. Высота волн 15-25 дм. На дорогах метель, видимость составляет 500-1000 м, движение затруднено.

Наталья Решетняк