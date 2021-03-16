В Санкт-Петербурге растет уровень кредитования

В Санкт-Петербурге выдали на 11% больше нецелевых кредитов, чем в феврале 2020 года. Больший прирост показали лишь Ханты-Мансийский автономный округ — Югра и Тюменская область.

Такие данные сообщает «Объединенное бюро кредитных историй». Среди лидирующих по количеству выдач потребкредитов регионов самая высокая динамика по отношению к февралю прошлого года была в Тюменской области (+20%), Ханты-Мансийском автономном округе — Югре (+12%) и Санкт-Петербурге (+11%). В столице рост количества кредитов составил 2%.

Отмечается, что по сравнению с январем текущего года также зафиксирован рост количества новых потребкредитов по всей стране – в феврале их выдали на 14% больше. Как отмечает гендиректор ОКБ Артур Александрович, это происходит на фоне постепенной стабилизации на рынке труда и восстановления основных макроэкономических показателей.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что Санкт-Петербург занял 23 место в рейтинге доступности ипотечных кредитов.