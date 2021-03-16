Глава ТМК Игорь Корытько стал также гендиректором группы ЧТПЗ

Действующий глава Трубной металлургической компании (ТМК) Игорь Корытько назначен генеральным директором группы Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ). Ранее эту должность занимал Борис Коваленков. Господин Корытько будет совмещать должности генерального директора ТМК и ЧТПЗ.
«Избрать на должность генерального директора общества (ЧТПЗ.— “Ъ”) Корытько Игоря Валерьевича на срок с 17.03.2021 по 16.03.2024»,— сказано в решении совета директоров ЧТПЗ (цитата по ТАСС).
ТМК Дмитрия Пумпянского — крупнейший российский производитель труб. ЧТПЗ также входит в десятку крупнейших производителей трубной продукции. 2 марта 2021 года стало известно о покупке ТМК ЧТПЗ. Сегодня, 16 марта, ТМК объявила о закрытии сделки по покупке 86,54% акций ЧТПЗ.
О сделке — в материале “Ъ” «ТМК придется продать активы при покупке ЧТПЗ».