Сапсаны — вновь на крыше Уралсиба в Уфе

На крышу банка Уралсиб в центре Уфы возвращается соколиное семейство. Редкие птицы выводят здесь потомство уже более 16 лет подряд, а с 2019 года банк ведет круглосуточную онлайн-трансляцию из жизни сапсанов в период появления и развития птенцов.
Утром 16 марта камеры службы безопасности зафиксировали появление самца сокола, который не только совершил своеобразный «обход» территории, но и пометил различные участки крыши остатками своей добычи. Орнитологи говорят, что таким образом птицы показывают своим потенциальным конкурентам, что место занято. Кстати, в прошлом марте, еще до начала трансляции, камера запечатлела драку двух самцов. И это не удивило экспертов: в Уфе гнездятся как минимум восемь пар сапсанов. Ни в одном городе страны такое количество не зафиксировано (исключение — Москва: там соколов разводят в питомниках и акклиматизируют в столице). Так что наличие здоровой конкуренции вполне нормально.
«Как бы ни хотелось назвать это „гнездом“ хищников, это все-таки место кладки. Ведь сапсаны не вьют гнезд, и в природе часто выбирают для продолжения рода укромные места среди скал и валунов на большой высоте, — отмечает орнитолог проекта Эльза Габбасова. — Здание банка им в этом плане прекрасно подходит. Рядом есть река, высота очень комфортная, и при этом сотрудники регулярно следят за состоянием насыпки на выступе крыши, где соколы высиживают птенцов. Такой ответственный подход крупной организации к соседству с редким краснокнижным видом определенно вызывает уважение».
Онлайн-трансляция жизни сапсанов в городских условиях ведется банком совместно с башкирским отделением Союза охраны птиц России и инициативной группой проекта «Атлас птиц Уфы» с 2019 года. Соколиное семейство каждую весну возвращается на высоту 25 этажа (около 100 метров) и занимает небольшой технический выступ, покрытый смесью гравия и песка. Банк обеспечивает безопасность и сохранение всех привычных условий для птиц.
В этом году банк планирует запустить трансляцию за несколько дней до появления птенцов. По прогнозам экспертов, кладка яиц пройдет примерно 14–15 апреля, а малышей зрители увидят не раньше середины мая. Период насиживания у сапсанов составляет 36-39 дней. Трансляция будет идти в открытом доступе, как и в прошлые годы, на официальном канале банка в Youtube. Также данные с камеры загружаются в хранилище, после чего передаются орнитологам — для внимательного изучения и создания фильмов, материалов о жизни птиц в условиях города.
В прошлом году, несмотря на пандемию, зрители увидели появление на свет и взросление четырех птенцов. Посмотреть фильм о том, как живется соколу на крыше самого высокого банка в городе, можно по ссылке.
Справка
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №?30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.
Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВB-» Fitch Ratings, «B» Standard&Poor’s и «B2» Moody’s Investors Service, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ-» (RU) и рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «ВВВ+.ru».
Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 марта 2021 года насчитывает: 6 филиалов, 266 точек продаж, 1 498 банкоматов, 501 платежный терминал.
Кроме собственной сети, банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» — единого технологического решения для банков-партнеров.