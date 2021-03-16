Сапсаны — вновь на крыше Уралсиба в Уфе

На крышу банка Уралсиб в центре Уфы возвращается соколиное семейство. Редкие птицы выводят здесь потомство уже более 16 лет подряд, а с 2019 года банк ведет круглосуточную онлайн-трансляцию из жизни сапсанов в период появления и развития птенцов.



Утром 16 марта камеры службы безопасности зафиксировали появление самца сокола, который не только совершил своеобразный «обход» территории, но и пометил различные участки крыши остатками своей добычи. Орнитологи говорят, что таким образом птицы показывают своим потенциальным конкурентам, что место занято. Кстати, в прошлом марте, еще до начала трансляции, камера запечатлела драку двух самцов. И это не удивило экспертов: в Уфе гнездятся как минимум восемь пар сапсанов. Ни в одном городе страны такое количество не зафиксировано (исключение — Москва: там соколов разводят в питомниках и акклиматизируют в столице). Так что наличие здоровой конкуренции вполне нормально.

«Как бы ни хотелось назвать это „гнездом“ хищников, это все-таки место кладки. Ведь сапсаны не вьют гнезд, и в природе часто выбирают для продолжения рода укромные места среди скал и валунов на большой высоте, — отмечает орнитолог проекта Эльза Габбасова. — Здание банка им в этом плане прекрасно подходит. Рядом есть река, высота очень комфортная, и при этом сотрудники регулярно следят за состоянием насыпки на выступе крыши, где соколы высиживают птенцов. Такой ответственный подход крупной организации к соседству с редким краснокнижным видом определенно вызывает уважение».

Онлайн-трансляция жизни сапсанов в городских условиях ведется банком совместно с башкирским отделением Союза охраны птиц России и инициативной группой проекта «Атлас птиц Уфы» с 2019 года. Соколиное семейство каждую весну возвращается на высоту 25 этажа (около 100 метров) и занимает небольшой технический выступ, покрытый смесью гравия и песка. Банк обеспечивает безопасность и сохранение всех привычных условий для птиц.

В этом году банк планирует запустить трансляцию за несколько дней до появления птенцов. По прогнозам экспертов, кладка яиц пройдет примерно 14–15 апреля, а малышей зрители увидят не раньше середины мая. Период насиживания у сапсанов составляет 36-39 дней. Трансляция будет идти в открытом доступе, как и в прошлые годы, на официальном канале банка в Youtube. Также данные с камеры загружаются в хранилище, после чего передаются орнитологам — для внимательного изучения и создания фильмов, материалов о жизни птиц в условиях города.

В прошлом году, несмотря на пандемию, зрители увидели появление на свет и взросление четырех птенцов. Посмотреть фильм о том, как живется соколу на крыше самого высокого банка в городе, можно по ссылке.