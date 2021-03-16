Башкирские сетевики готовятся к паводку

В дочерних предприятиях АО «БЭСК» — ООО «Башкирэнерго» и ООО «БСК» — началась подготовка к весеннему половодью. Сетевики приступили к выполнению комплекса противопаводковых мероприятий. Их цель — обеспечение безаварийной работы энергообъектов и надежного электроснабжения потребителей в период весеннего половодья.



Нынешняя зима оказалась весьма снежной. По прогнозам метеорологов, это может вызвать сильный паводок. С учетом этого башкирские электросетевики проводят осмотры зданий и сооружений, фундаментов оборудования. Проверяются опоры линий электропередачи, установленные на переходах через водоемы, а также расположенные в поймах рек и ручьев. В производственных отделениях ООО «Башкирэнерго» проводятся смотры готовности оперативных групп и штабов, сил и средств к немедленному реагированию при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций.

Большое внимание уделяется мероприятиям по предотвращению затопления кабельных каналов и лотков, маслоприемников и маслосборников, территорий подстанций и распределительных пунктов.

В период паводка будет организовано круглосуточное дежурство руководящего состава для принятия неотложных мер.