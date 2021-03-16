Права выдавали по прайсу В Белгороде сотрудников ГИБДД заподозрили в получении взяток

Управление СКР по Белгородской области возбудило уголовное дело о коррупции в регистрационно-экзаменационном отделе местной Госавтоинспекции. По версии следствия, сотрудники ведомства вместе с гражданскими лицами организовали выдачу прав и регистрацию автомобилей за взятки, что за два года принесло им более 1 млн руб. Следственные действия коснулись пятерых работников отдела, в том числе начальника. В региональном главке МВД заявили, что в случае подтверждения вины сотрудники будут уволены.

Сотрудники управления СКР по Белгородской области с утра проводят оперативные мероприятия в рамках расследования уголовного дела о коррупции в местной Госавтоинспекции, возбужденного по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки организованной группой в особо крупном размере, до 15 лет лишения свободы). Фигурантами дела, по данным МВД, являются пять сотрудников межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД. Ведомство сегодня закрыто из-за работы силовиков.

В основу уголовного дела легли материалы управления ФСБ по Белгородской области и оперативно-разыскной части собственной безопасности регионального главка МВД. По версии следствия, в отделе была организована преступная группа, участники которой брали вознаграждение за оказание услуг по регистрации автомобилей, сдаче экзаменов и выдаче прав. В ее состав входили не только сотрудники отдела, но и гражданские, пояснили “Ъ” в белгородском управлении СКР.

По версии следствия, группа действовала с января 2019 года. Ее члены организовали фиктивную сдачу экзаменов на получение водительских прав.

Как сообщили “Ъ” в региональном управлении ФСБ, среди «клиентов» были учащиеся автошкол и лишенные прав водители.

По подсчетам СКР, более чем за два года доход подозреваемых от взяток превысил 1 млн руб.

Имена фигурантов дела в СКР не раскрывают. В ведомстве лишь сообщили, что сегодня следователи проводят обыски по месту жительства и работы подозреваемых, изымают документы и допрашивают свидетелей.

По неофициальной информации, следственные действия прошли дома и на рабочем месте начальника межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела подполковника полиции Михаила Теплова.

В управлении СКР сказали “Ъ”, что еще никто не задержан.

Белгородский главк МВД заявил, что в случае подтверждения вины фигуранты будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям, а их руководителей привлекут к дисциплинарной ответственности.

Сергей Толмачев, Воронеж