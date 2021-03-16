Покупательский спрос на жилье и влияние пандемии на рынок недвижимости обсудят на Камском форуме

На Камском форуме обсудят приоритеты в развитии застроенных территорий и методы регулирования застройки в Перми. В этом году мероприятие пройдет 25 и 26 марта, традиционно дополнив выставку недвижимости на Пермской ярмарке деловой программой.

Специально для Форума аналитики Российской гильдии риелторов собрали данные о том, как пандемия отразилась на рынке недвижимости, и представят результаты анализа реального покупательского спроса на жилье. Пермская торгово-промышленная палата организует встречу между застройщиками и сетевыми компаниями, чтобы обсудить возможность синхронизации планов по развитию инженерной инфраструктуры. В программе – мероприятия для риелторов, юристов, управляющих компаний, оценщиков и маркетологов.

Екатерина Пахомова, руководитель оргкомитета «Камского форума»: «В этом году очень активно в подготовку программы включились представители краевой власти и администрация Перми. Было много идей, запросов на обсуждение тем, предложений. Очень быстро удалось договориться со всеми спикерами об участии и собрать данные, которые будут полезны всем участникам рынка».

Камский форум – одно из главных деловых мероприятий для профессионалов рынка недвижимости. В этом году он пройдет в 15 раз. Для совместного обсуждения ключевых вопросов и обмена опытом соберутся застройщики, девелоперы, риелторы, оценщики, специалисты управляющих компаний, маркетологи рынка недвижимости, сотрудники банков и представители власти – всего более 300 специалистов. Участие в Форуме подтвердили Григорий Невоструев, заместитель председателя Правительства Пермского края, Лариса Ведерникова, министр по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края, Алексей Демкин, врио главы Перми.

Генеральный спонсор Камского форума – строительная корпорация «Девелопмент-Юг». Официальным партнером выступит Сбербанк. Поддержку в подготовке и проведении мероприятия оказали строительные компании «КОРТРОС», «Орсо групп», «Талан», ассоциация «Пермские строители».