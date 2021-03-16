В Санкт-Петербурге арестовали четырех «теневых банкиров», обналичивших не менее 189 млн рублей

Петербургская полиция пресекла деятельность группы «теневых банкиров», возглавляемой 46-летним жителем Вологодской области. Свою деятельность они вели через подконтрольные фирмы.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Само задержание произошло еще накануне. Следствие считает задержанных причастными к заключению подконтрольными ими фирмами фиктивных контрактов с физическими и юридическими лицами, желающих скрыть от налоговых служб имеющиеся средства. По предварительным данным, за четыре года группа обналичила не менее 189 млн рублей, получив за свои услуги 17,4 млн рублей.

В рамках дела прошли обыски, в том числе в офисе на улице Егорова. Изъяты банковские карты, компьютерная техника и мобильные телефоны, а также 8 млн рублей наличности. Организатор и бухгалтер группы отправлены под арест, остальные фигуранты дали подписку о невыезде.

Ранее “Ъ-СПб” сообщал о задержании в Петербурге игрока любительской футбольной команды с почти 5 млн поддельных рублей.