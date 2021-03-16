Заболеваемость COVID-19 в ХМАО снизилась на 13%

За прошедшую неделю число выявленных случаев заражения коронавируса в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) снизилось на 13%, сообщили в региональном оперштабе со ссылкой на окружное управление Роспотребнадзора. В то же время в регионе фиксируется незначительный рост заболеваемости среди детей.

Тем не менее, в Роспотребнадзоре считают, что текущая эпидемиологическая ситуация не позволяет смягчать ограничительные меры до конца марта. В том числе это связано с тем, что жители ХМАО стали небрежнее относиться к соблюдению действующих в регионе правил, связанных с профилактикой распространения COVID-19 в общественных местах.

С начала пандемии в Югре коронавирусом заразились 52 987 человек. Из них 51 284 уже выздоровели, 774 пациента скончались. Привиты 54,5 тыс. человек, в том числе 38 тыс. югорчан прошли оба этапа вакцинации.