СМИ: российские хоккеисты на ЧМ будут выступать под гимном IIHF и логотипом ОКР

Cборная России на чемпионате мира (ЧМ) по хоккею в Латвии будет выступать под гимном Международной федерации хоккея (IIHF). Кроме того, вместо российского флага будет использован логотип Олимпийского комитета России (ОКР). Такое решение было принято на заседании совета IIHF в Москве, сообщили источники «РИА Новости» и ТАСС.

ЧМ по хоккею пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня. Такие же правила в отношении сборной России будут действовать на женском ЧМ по хоккею, который пройдет с 6 по 16 мая в Канаде.

Напомним, в декабре 2020 года CAS сохранил правомерность санкций к России со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA) из-за манипуляций с базой данных Московской антидопинговой лаборатории. При этом срок действия ограничений был сокращен с четырех до двух лет, до 16 декабря 2022 года. После этого Россия предложила использовать «Катюшу» вместо национального гимна при награждении, однако CAS отклонил запрос ОКР.

Подробнее о решении CAS — в материале “Ъ” «Чтоб не по WADA, но было».