Праймериз «Единой России» в Томской области пройдут в электронном формате

Реготделение «Единой России» в Томской области проведет праймериз перед осенними выборами электронно, сообщается на сайте партии.

«Наступает новое время, приходят новые форматы работы, появляются новые лица. Партия готова перестроить свою работу, готова находить новые решения, генерировать новые идеи. Как одна из характеристик этих перемен — совершенно новый формат предварительного голосования, которое пройдет только в электронном виде»,— сообщил секретарь реготделения Александр Куприянец.

До 29 апреля все кандидаты должны подать документы для участия в праймериз.

В голосовании могут участвовать как члены партии, так и беспартийные кандидаты.

«Безусловно, в обществе назрел запрос на обновление, поэтому "Единая Россия" обязана активно искать новые лица и использовать новые формы работы, переосмысливать себя, избавляться от косности и бронзы»,— сказал губернатор Сергей Жвачкин.

Ранее о намерении провести праймериз в электронном формате заявили и единороссы в Новосибирской области. Прием документов, предположительно, должен начаться в конце марта.

В сентябре 2021 года пройдут выборы в Госдуму. В новый созыв сроком на пять лет изберутся 450 депутатов, из них 225 пройдут по партспискам, остальные — по одномандатным округам. В Томской области также пройдут выборы депутатов парламента (21 одномандатник, 21 списочник).

Юлия Сасевич