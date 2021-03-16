Свердловское заксобрание внесло поправки в устав региона в связи с новой Конституцией

Законодательное собрание Свердловской области единогласно приняло закон об изменениях устава региона. Изменения вносятся в связи с принятием поправок в Конституцию России.

«Законопроектом предлагается воспроизвести в уставе конституционные новеллы о приоритете национального права над решениями межгосударственных органов, а также формирование единой системы публичной власти, включающей в себя органы государственной власти и местного самоуправления»,— объяснил заместитель губернатора Валерий Чайников.

Господин Чайников добавил, что законопроект также направлен на исключение из компетенций губернатора и законодательного собрания полномочий по согласованию прокурора Свердловской области. Кроме того, в связи с тем, что Конституция не предусматривает наличие в субъектах РФ уставных судов, в законопроекте утверждается ликвидация уставного суда Свердловской области с 1 января 2023 года. Также закон закрепляет в уставе региона Академический район Екатеринбурга.

Напомним, общероссийское голосование по поправкам к Конституции проходило с 25 июня по 1 июля 2020 года. Большинство проголосовавших поддержали изменения в основной закон страны.

Михаил Мананников