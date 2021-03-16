В Петербурге открыли мемориал в память о защищавших город жителях Кировской обрасти

На Пискаревском кладбище в Санкт-Петербурге 16 марта торжественно открыли мемориальную плиту в память о жителях Кировской области, защищавших блокадный Ленинград. На мероприятии присутствовали губернаторы Александр Беглов и Игорь Васильев.

Об этом сообщила пресс-служба петербургского правительства. В ходе церемонии открытия Александр Беглов вручил Игорю Васильеву свидетельство об установке памятной плиты и поблагодарил за поддержку проживающих в Кировской области жителей блокадного Ленинграда. «Наш город защищали воины из всех городов и областей страны, в том числе и уроженцы Вятской земли. Сегодня в этом святом для каждого петербуржца месте мы открываем мемориальную плиту уроженцам Кировской области, отстоявшим наш город», — сказал господин Беглов.

Участники церемонии также возложили цветы к памятной плите и венки к монументу Матери-Родины.

Ранее “Ъ-СПб” писал о том, что новый мемориал появится на месте бывшего детского концлагеря в Ленобласти.