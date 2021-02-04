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На месте бывшего детского концлагеря в Ленобласти создадут мемориал

В Гатчинском районе Ленобласти будет создан мемориал на территории, где в годы Великой Отечественной войны располагался детский концентрационный лагерь.

Создать мемориал предложил губернатор региона Алекснадр Дрозденко на заседании президиума Российского исторического общества. Инициатива получила поддержку помощника президента РФ Владимира Мединского и председателя Российского исторического общества Сергея Нарышкина.

Глава Ленинградской области предложил включить мемориал в туристическую программу.

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