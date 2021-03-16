СБУ заявила о предотвращении хакерской атаки со стороны России

Служба безопасности Украины (СБУ) предотвратила масштабную атаку, которую провела «подконтрольная ФСБ РФ» хакерская группировка. Хакеры пытались получить доступ к секретным данным украинских властей.

«Киберспециалисты СБУ блокировали масштабную хакерскую атаку подконтрольной ФСБ РФ хакерской группировки Armageddon. Из-за действий хакеров кураторы из страны-агрессора могли получить доступ к секретным данным высших органов государственной власти Украины»,— сообщается на сайте СБУ.

По данным СБУ, ей удалость нейтрализовать последствия и устранить предпосылки потенциального несанкционированного доступа российских спецслужб к государственным информационным ресурсам Украины.

В ноябре 2020 года Минюст США выдвинул обвинение в международном хакерстве шести россиянам. Они якобы атаковали компании и больницы в США, энергосистемы Украины, президентские выборы во Франции и Олимпиаду в Пхёнчхане. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия и российские спецслужбы никогда не предпринимали никаких хакерских атак.